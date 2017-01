Manažer ukradl zpěvačce Alanis Morissette a dalším celebritám 177 milionů, teď čeká na rozsudek

Jonathan Schwartz a jeho bývalá společnost GSO se starala o finanční záležitosti některých celebrit dlouhá léta. Například peníze zpěvačky Alanis Morissette „ovládal“ od roku 2009 až do minulého roku, kdy si popová hvězda najala nového manažera a ten zjistil v účetnictví velké nesrovnalosti. Schwartze proto zažalovala a žádala kompenzaci 15 milionů dolarů.

Vyšetřování ukázalo, že manažer ukradl celkem více než 7 milionů dolarů, z toho přímo Morissette 4,8 milionu.

Jména dalších celebrit, kterým vykutálený manažer peníze ukradl, nebyla oznámena.

Rozsudek bude vynesen 1. února a podle soudce hrozí Schwartzovi vězení v rozmezí čtyři až šest let a samozřejmě náhrada škody.

Alanis Morissette patřila v druhé polovině 90. let k nejprodávanějším a nejpopulárnějším zpěvačkám na světě. Jejími obrovskými hity byly například skladby Thank U, Ironic či You Oughta Know.