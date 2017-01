Kdo přijde a kdo nepřijde na inauguraci Trumpa. Exprezidenti nakonec ano, mnoho demokratů ne

Donald Trump bude uveden do úřadu v pátek 20. ledna.

Na páteční inauguraci Donalda Trumpa nakonec dorazí i bývalí američtí prezidenti s výjimkou George Bushe staršího, který je v nemocnici. Naopak nepřijde několik desítek zákonodárců Demokratické strany. To podle odborníků nasvědčuje tomu, že odmítají spolupracovat s novým prezidentem. Jenže demokraté jsou v současnosti v obou komorách Kongresu v menšině a budou to mít s prosazením důležitých věcí težké .

Končící prezident Barack Obama a jeho manželka Michelle si dají v pátek dopoledne washingtonského času s Donaldem Trumpem a jeho manželkou Melanií kávu v Bílém domě a pak nový prezidentský pár doprovodí v slavnostní koloně na inauguraci.

Přes všechny spekulace bude na inauguraci přítomen i exprezident Bill Clinton a jeho manželka Hillary, která prohrála s Trumpem vypjaté volby.

Na rozdíl od kampaně se ale očekává, že Trump ve svém projevu poděkuje za práci pro Ameriku jak Obamovi, tak Clintonové. Podle některých zasvěcených odhadů to mají být dokonce hodně vřelá slova.

Slavnostnímu aktu nástupu do funkce bude přítomen také exprezident Jimmy Carter i George W. Bush s manželkou Laurou.

Jediný ze žijících prezidentů, který se nedostaví, je George Bush starší, ten je momentálně v nemocnici v Houstonu kvůli problémům s dýcháním a současně je tam s ním i jeho manželka Barbara, která je také nemocná.

Naopak na inauguraci nepřijde několik desítek členů Kongresu z Demokratické strany. Důvody si vymysleli nejrůznější, někdy je to prý na protest proti ostrým Trumpovým slovům na adresu kongresmana z Georgie Johna Lewise. Ten považuje zvolení Trumpa ze „nelegitimní“ protože nezískal celkově více hlasů než Clintonová. Jenže americký volební zákon určuje, že rozhoduje zisk takzvaných volitelů v jednotlivých státech unie a v tomto případě Trump jasně vyhrál. Kritici Lewise mu připomínají, že je podivné, že jako zákonodárce sám nerespektuje zákony.

John Lewis přitom opakovaně tvrdil, že od roku 1986, kdy působí ve Washingtonu, to bude první inaugurace, kterou vynechá. Jak se pak ukázalo, lhal, protože ze stejných důvodů nepřišel ani na stejnou událost, když nastupoval Bush mladší.

Kolik přesně demokratů nakonec nedorazí, zatím není jasné. Čísla se liší – někdo tvrdí, že jich nepřijde dvacet, jiné zdroje hovoří až o padesáti.

Podle odhadů by celkem mělo být v ulicích Washingtonu kvůli inauguraci kolem 800 až 900 tisíc lidí. Někteří to berou jako příležitost se pobavit a uvolnit, další přijedou podpořit Trumpa, ale očekávají se i početné zástupy jeho odpůrců. Proto byly do hlavního města povolány početné policejní sbory a Národní garda.

Slyšet se nechalo i mnoho celebrit, že rozhodně na inauguraci Trumpa nepřijdou, protože uráží ženy či menšiny. Trumpův tým ale několikrát odpověděl, že neúčast ohlásilo i mnoho známých osobností, které ovšem nikdo nepozval.

Velká demonstrace proti Trumpovi, takzvaný pochod žen, se pak uskuteční ve Washingtonu v sobotu. Organizátoři tvrdí, že dorazí statisíce lidí.