V Itálii zavalila lavina hotel, podle záchranářů je v něm mnoho mrtvých

Podle zdroje listu La Stampa dorazili záchranáři k hotelu Rigopiano v provincii Pescara, která je součástí středoitalské oblasti Abruzzo. Do bezpečí se podařilo dopravit dvě osoby, ale panují obavy o osud 22 hostů a sedmičlenného personálu. "Svítí tam světla, ale není slyšet hlasy," uvedli záchranáři citovaní listem La Stampa. Jejich šéf řekl agentuře ANSA, že je tam "mnoho mrtvých".

#BREAKING: at least 25 tourist & staff missing and feared dead after #avalanche struck hotel in #Pescara, #Abruzzo region in #Italy pic.twitter.com/McAqjtL28B