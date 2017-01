Potomci herce Zdeňka Štěpánka zuří! Budou žalovat tvůrce seriálu Bohéma?

Seriál vypráví o osudech filmových hvězd za 2. světové války. Pozitivních ohlasů se však moc nedočkal. Hned první díl zklamal mimo jiné i potomky slavného herce Zdeňka Štěpánka. „O Bohémě se nechci bavit. Vůbec mě to nenadchlo,“ svěřila deníku Aha! Jana Štěpánková (82).

Petr Štěpánek (68) neřekl vůbec nic. Jejich sestra Kristina Taberyová (65) stejně jako Jana nebyla vůbec nadšená. „Abych byla upřímná, nerada bych to komentovala, je to hodně citlivý,“ řekla s tím, že se to prý dotklo celé rodiny.