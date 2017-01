Pochod na podporu Sýrie dorazil do Prahy, prošel kolem ambasády

Pochodem, který iniciovala novinářka a blogerka Anna Albothová, chtějí účastníci vyjádřit solidaritu s lidmi nejen v Halabu. "Když se k nám lidé na chvíli připojí a potom půjdou domů, třeba se nad situací v Aleppu zamyslí," řekla dnes novinářům Albothová.

Pochod dnes vyrazil ráno z Roztok u Prahy, kolem poledne došel k syrské ambasádě v Bubenči. Tam na něj čekali podporovatelé i odpůrci. Na podporu pochodu si účastníci přinesli syrské vlajky i transparenty s nápisy například "Zastavte Putina v Sýrii" nebo "Největší terorista je Asad. Patří do Haagu".

Příchod průvodu doprovázel křik několika odpůrců. Volali například "Jděte, odkud jste přišli" nebo "One way ticket" (jednosměrná jízdenka). Na jejich transparentech byl například portrét syrského prezidenta Bašára Asada s nápisem Bašár je pašák. Na dalších byly snímky ruského prezidenta Vladimira Putina nebo budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Průvod od syrského velvyslanectví zamířil k nedaleké ruské ambasádě. Odpoledne vede jeho trasa kolem úřadu vlády a přes náměstí Jana Palacha, kde se zastaví u památníku, přes Karlův most až k Lennonově zdi na Malé Straně, kde dnes cestu ukončí.

Aktivisty však čekají ještě zhruba tři tisíce kilometrů. Přes Českou republiku půjde pochod za mír několik týdnů, do Vídně by měl dorazit na konci ledna. Z Rakouska pak bude pokračovat proti směru tradiční cesty uprchlíků přes Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonii a Řecko do Turecka. Pokud se jim to podaří, chtěli by aktivisté dojít nakonec právě až do Halabu na severu Sýrie.