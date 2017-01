V Česku se řešil černoch na letáku, ve Švýcarsku teď vyvolal bouři plakát se ženou v burce

Autorem plakátu se ženou v burce a velkým nápisem „Ne“ je Švýcarská lidová strana, která vyhrála v zemi helvetského kříže s více než 29 procenty poslední parlamentní volby v říjnu 2015. Lidovci na plakátu vyjadřují svůj nesouhlas s tím, aby v referendu, které se bude konat 12. února, mohli přistěhovalci třetí generace získat jednodušší přístup k naturalizaci. Tedy, že by se stali občany Švýcarska (jedná se o lidi, kteří se už v zemi narodili).

Některým Švýcarům se ale tyto plakáty nelíbí, považují je za lživé a rasistické, protože podle nich nastávající referendum nemá nic společného s náboženstvím. Lidové hlasování bude totiž rozhodovat většinou o lidech, kteří vůbec nejsou muslimové.

Napadány, jak napsal deník 20 Minutes, jsou na sociálních sítích především státní Švýcarské spolkové dráhy (SBB), protože plakáty visí od pondělí i na nádražích. Jenže ty nic neporušily, protože Nejvyšší soud rozhodl v roce 2012, že švýcarská železniční nádraží jsou veřejné prostory a tam je politická agitace povolena.

Problém se získáním občanství je přitom ve Švýcarsku daleko komplikovanější, než jinde. Proto se má pro cizince poněkud nesrozumitelně hlasovat o ulehčení naturalizace pro cizince ve třetí generaci, kteří jsou v podstatě od narození Švýcary.

I u těchto lidí se řeší mnoho podmínek, nutných pro získání občanství. Musí se narodit ve Švýcarsku, musí zde dokončit alespoň 5 let školní docházky, musí mít povolení k trvalému pobytu, musí respektovat místní zákony a právo, musí ovládat alespoň jeden oficiální jazyk (těch je zde několik). Ani to ale nestačí – jeden z jejich rodičů musí žít minimálně 10 v této alpské zemi, také tam musel chodit do školy a dokonce i prarodiče se tam museli narodit.

Až kdo splní tyto všechny podmínky, tak se o něm bude v únoru hlasovat. Navíc mu musí být pouze mezi 9 až 25 lety. Takže takových lidí je prý pouze necelých 25 tisíc, ale přesto bude o nich referendum.

Vláda občanům doporučuje, aby hlasovali pro umožnění naturalizace, Švýcarská lidová strana je proti. Očekává se těsný výsledek.