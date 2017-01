Nacisty vyšlechtěná "super kráva" údajně běhá po českých lesích

Čtvrtá generace šlechtěných zvířat dle deníku The Independent žije dokonce i v českých lesích.

Před dvěma lety musel britský farmář vybít polovinu stáda, protože krávy s nacisty vyšlechtěnými geny se pokusily zabít jeho zaměstnance. Agresivní plemeno stvořené pro účely nacistické propagandy mělo připomínat pratura – „divokého býka“, který obýval evropské lesy do 17. století. Dovést nacistickou ideu „super krávy“ do konce a pratura skutečně znovu oživit se již nějaký čas snaží skupina evropských ochránců přírody. Čtvrtá generace šlechtěných zvířat dle deníku The Independent žije dokonce i v českých lesích.