Francie se odpojuje: žádné e-maily večer ani na dovolené

Patříte mezi ty, kteří jsou stále on-line a vlastně nikdy nepřestávají pracovat? Pokud ano, pravděpodobně si zaděláváte na vyhoření, nespavost a vztahové problémy. Francouzi se na nešvar moderní doby rozhodli zaútočit zákonem. Od 1. ledna tak zaměstnanci všech větších firem získali „právo na odpojení“. Společnosti nad 50 zaměstnanců budou nuceny vyjednat kolektivní smlouvy, které určí, kdy zaměstnance nebude nikdo kontaktovat a zároveň kdy nebude smět pracovat. To, co na první pohled vypadá jako sen každého přepracovaného zaměstnance korporátu, jenž má workoholismus vlastně v popisu práce, však může pro mnohé znamenat nevídaný zásah do pracovní flexibility.