Japonská vláda umožní nemocnému císaři Akihitovi abdikovat, za dva roky nastoupí na trůn Naruhito

Poprvé za posledních 200 let by měl japonský císař abdikovat. Přestože současné zákony podobnou možnost v zemi vycházejícího slunce vůbec neberou v úvahu, vláda chce upravit legislativu, aby nemocný císař Akihito mohl odstoupit. Populární panovník sám v srpnu naznačil, že chce odejít.

„Obávám se, že by pro mě mohlo být obtížné plnit své povinnosti jako symbol státu celou svou bytostí, jako jsem to dělal doposud,“ zaznělo v srpnu během desetiminutového Akihitova projevu. Bylo to pouze jeho druhé vystoupení v televizi za dobu jeho vlády od roku 1989.

Japonci sice neobvyklé gesto svého třiaosmdesátiletého monarchy ocenili, ale zákony s tím nepočítají. Vláda se proto podle listu The Japan Times rozhodla změnit legislativu, aby nemocný císař mohl odstoupit. Císař v roce 2003 podstoupil operaci kvůli rakovině prostaty a před pěti lety prodělal operaci srdce.

Abdikace císaře Akihita se podle japonských médií očekává poměrně brzy.

Poslední odstoupení panovníka bylo zaznamenáno v roce 1817 a v moderních dějinách země proto nemá precedent.

Dynastie japonských císařů je přitom vůbec nejdéle vládnoucí dynastií na světě. Založena byla v roce 660 před naším letopočtem. Nic podobného nemá ve světě obdoby.

Protože ale zákony nepamatují na rychlou výměnu císaře, vše se musí pro korunního prince Naruhita důkladně připravit. Na chryzantémový trůn (tak se mu v Japonsku říká) by měl proto podle vládních zdrojů nastoupit 1. ledna 2019.

Reálný problém to pro vládnutí v zemi žádný nebude, protože císař je pouze symbolem státu.

Akihitova obliba mezi Japonci je ale i ve světle ostatních monarchií ve zbytku světa velmi neobvyklá. Monarcha, na rozdíl třeba od Thajska, Nizozemska a dalších zemí, nikdy a nijak nevstupuje do politického dění.