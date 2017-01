Řecko vyslalo k Lesbu loď pro běžence, kteří mrznou ve stanech

Válečná loď pojmenovaná Lesbos by měla na ostrov dorazit kolem poledne a ubytovat několik stovek z asi 1000 migrantů, kteří tam žijí ve stanech. Na internetu se v posledních dnech objevily fotografie, na nichž stany běženců na Lesbu pokrývá vrstva sněhu.

Loď má také přivézt na ostrov přenosná topná zařízení, teplé deky a další potřebné věci. Na Lesbu, kde v posledních dnech klesly teploty pod bod mrazu a hustě sněžilo, je asi 6000 migrantů. Většina z nich je ubytována v kontejnerových příbytcích. Asi 1000 jich ale žije ve stanech.

Už minulý týden vyzval Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) k urychlenému přesunu běženců z řeckých ostrovů v Egejském moři do kontinentální části země nebo do jiných států Evropské unie. Zdůvodnil to právě obavami o zdraví a život migrantů kvůli příchodu mrazů.

V pondělí pak ubytovací podmínky pro uprchlíky v táborech na řeckých ostrovech kritizovala také Evropská komise, jejíž mluvčí Natasha Bertaudová označila tento stav za neudržitelný.

Počasí v Řecku by se podle meteorologů mělo ode dneška zlepšovat díky přílivu teplejšího vzduchu od jihu. Přes den by mohly teploty vystoupit až k 12 stupňům nad nulou. Obavy naopak nyní panují ze záplav, protože v uplynulých dnech napadlo v Řecko velké množství sněhu.