Rekordní pokuta: Muž má zaplatit 911 000 korun za neplatný řidičský průkaz

Pětadvacetiletý Rakušan Marcel E., který pracuje ve švýcarském Curychu, má zaplatit pokutu ve výši 35 720 franků (v přepočtu přes 911 tisíc korun) za neplatný řidičský průkaz. Nový dopravní zákon, který Švýcarsko přijalo v roce 2015, se vyznačuje velmi drakonickými tresty a nesmlouvavým přístupem, pokud nezaplatíte pokuty. Tento případ je ale i tak extrémní. Co se rakouskému elektrikáři stalo?

Pokud cizinec žije a pracuje na území Švýcarska déle než jeden rok, musí si svůj řidičský průkaz zaregistrovat také u místních úřadů. Jinak je neplatný a jízda s ním se tvrdě trestá. Marcel E. to před časem neudělal a dostal pokutu ve výši 17 120 franků. Tu měl zaplatit do konce listopadu 2016. Ani to ale neudělal.

Jak informoval deník Heute, v prosinci chtěl odletět z Curychu do Londýna, ovšem pečlivý švýcarský systém při pasové kontrole signalizoval, že Marcel E. je dlužníkem státu. Byl zadržen, dostal za nezaplacení další pokutu ve výši 18 600 franků. Celkově tak má zaplatit neuvěřitelných 35 720 franků. Tentokrát má ovšem zaplatit ihned, jinak půjde na šest měsíců do vězení.

Obviněný se proto obrátil na právníky. Ne, že by nechtěl pokuty zaplatit, ale nemá tolik peněz a žádá o splátkový kalendář.

Švýcarsko představilo svůj nový drakonický řidičský zákon, který je známý i pod názvem „Via Secura“, v roce 2015. Protože někteří řidiči jsou nepoučitelní, výrazně zvýšil tresty za nepřiměřenou rychlost a také za jízdu bez řidičského průkazu. Navíc další restrikce byly přijaty minulý rok.

Média například zaznamenala osud „řidičského recidivisty“, který v místě, kde byla nařízena rychlost 80 kilometrů, jel rychlostí 149 kilometrů v hodině. Protože přestupky opakoval, byl pak uvězněn na 18 měsíců, na dva roky mu byl zabaven řidičák a musel zaplatit pokutu 4000 franků (v přepočtu 101 tisíc korun).

Po takových trestech je jasné, že většina řidičů začne jezdit zcela jinak. Mělo by se to zkusit i v Česku.