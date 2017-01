Každých 6 minut je ve světě zabit jeden křesťan. Evropě je to jedno

Vánoční pohledy s křesťany, které nechala kvůli Sýrii vyrobit organizace Doctors of the World.

Podle informací italského sociologa Massimo Introvigneho, který je ředitelem Centra pro studium nových náboženství, zemřel loni ve světě násilnou smrtí někdo z křesťanů v průměru každých 6 minut. Další desítky miliony nemohly vyznávat svoji víru úplně svobodně. To se týká zejména muslimských zemí, Číny, Indie či Severní Koreje.

Dvě třetiny z 90 tisíc zabitých křesťanů zahynulo v roce 2016 při kmenových konfliktech v Africe. Někteří z nich byli zavražděni tím nejbrutálnějším způsobem a předtím mučeni.

Třetina pak při teroristických útocích a pronásledování v islámských státech.

Mnoho křesťanů muselo ze svých domovů v posledních letech uprchnout, nebo bylo vyhnáno. Zvlášť kritická situace je v Sýrii a Iráku, kde kdysi žily jedny z nejstarších křesťanských komunit.

Za posledních 5 let se počet křesťanů v Sýrii podle dostupných údajů snížil ze 1,5 milionu na necelých 500 tisíc lidí a jejich úprk pokračuje. Vyhánějí je boje, ale přímo i bojovníci Islámského státu a dalších extrémistických skupin.

Podobná situace nastala také v Iráku. Tam žilo v v roce 1947 kolem tří milionů křesťanů. Před pádem režimu Saddáma Husajna v roce 2003 to bylo už jen 1,5 milionu a dnes je to pouhých 200 tisíc. Jejich domovy a kostely byly a jsou často vypalovány a směřují na ně atentáty. Dá se to přirovnat k etnickým čistkám či genocidě.

Z arabských zemí byli po druhé světové válce vyhnáni i téměř všichni Židé.

V těchto případech ale není slyšet hlas Evropy na obranu křesťanů a Židů nijak silně. Křesťané totiž dlouho nebyli bojující stranou a snažili se konflikty řešit nenásilně. V Sýrii ale vzniklo v poslední době několik křesťanských milicí, které se zejména po boku Kurdů na severu země zapojily do bojů s Islámským státem.