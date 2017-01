Skandál na české klinice: Dvěma ženám zaměnili embrya při umělém oplodnění

Česko má podle všeho první případ, kdy při umělém oplodnění došlo k záměně embryí u dvou žen, které se nezávisle na sobě pokoušely přijít do jiného stavu. Začala tak noční můra, ze které se neprobudily. Toužily po dítěti, které by ale bez pomoci lékařů možná nikdy nepočaly. S důvěrou proto svěřily svůj osud do rukou expertů na klinice, kde jim jedna chyba obrátila život naruby. Zprávu exkluzivně přinesl Blesk.cz.