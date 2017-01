Turecko je ve válce s terorismem. Dovolená na riviéře Čechy přesto láká

Je vůbec ještě bezpečné jezdit do Turecka? Odpověď není jednoznačná. Turecko láká turisty na krásné pláže, památky, dobré ceny i vynikající jídlo, jenže země zažila v minulém roce osm vážných teroristických útoků. A trvalo to jen hodinu a půl a Tureckem otřásl první letošní útok, při kterém umírali především návštěvníci z ciziny. Češi se v minulosti báli a zájezdy rušili, teď to ale vypadá, že je už terorismus tolik neděsí. Přispělo k tomu velkým dílem podstatné snížení cen zájezdů.

Cestovní kanceláře ubezpečují, že v letoviscích k žádným útokům nedochází. Turci, pro které je cestovní ruch významným segmentem ekonomiky, dělají všechno pro to, aby se turisté cítili bezpečně.

„Hoteliéři již v minulém roce přijali zvýšená bezpečnostní opatření. Do hotelu se jen tak nedostane někdo, kdo tam nemá co dělat. U vchodů jsou velice často ozbrojené ochranky, byly nainstalovány bezpečnostní rámy a na plážích a v centrech letovisek se pohybují policisté v utajení,“ vysvětluje František Vorel, tiskový mluvčí cestovní kanceláře Blue Style.

Zvýšená bezpečnostní opatření pocítili i fotbalisté pražské Sparty do devatenácti let, kteří cestovali v listopadu k pohárovému utkání do jihotureckého Izmiru. „Autobus doprovázel na všech cestách policista na motorce, který mimo to hlídal okolí hotelu. Původně plánované ubytování v centru města jim turecká strana doporučila změnit z bezpečnostních důvodů. Stadion při zápase hlídaly desítky policistů, ačkoliv se jednalo o utkání mládeže. Na samotný stadion autobus vjížděl přes dva policejní zátarasy, přísné byly rovněž kontroly na letišti. Atmosféra silně působila na samotné hráče, kteří z ní neměli dobrý pocit.

Ještě v roce 2014 žádná přísnější bezpečnostní opatření neplatila. Když tehdy cestovali studenti politologie z Vysoké školy ekonomické přímo do hlavního města Ankary, s bezpečnostní problémy nebyly. Studenti se mohli zcela bez problému po metropoli pohybovat. Atmosféra ve městě byla naprosto uvolněná.