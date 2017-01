Novoroční masakr v Istanbulu: Útok na diskotéku se zařadil mezi nejhorší v Evropě za 10 let

Přehled nejhorších teroristických útoků v Evropě za posledních deset let; řazeno podle počtu obětí (při nočním útoku na diskotéku v Istanbulu zemřelo nejméně 39 osob)

130 - 13. listopadu 2015 - Při šesti teroristických útocích v Paříži zahynulo 129 lidí, jeden člověk později zemřel v nemocnici. Přes 350 lidí bylo zraněno, zahynulo i sedm atentátníků. Teroristé stříleli z útočných pušek v klubu Bataclan (90 mrtvých) a na několika místech v centru Paříže (na 40 mrtvých). K útoku se přihlásila extremistická organizace Islámský stát (IS).

103 - 10. října 2015 - Při dvou sebevražedných atentátech zemřelo v centru Ankary 103 lidí, na 500 bylo zraněno. Útoky se staly krátce před začátkem mírového pochodu pořádaného levicovými a kurdskými aktivisty, kteří chtěli protestovat proti násilným střetům mezi tureckou armádou a kurdskými separatisty. Podle turecké prokuratury stála za útoky místní buňka IS.

86 - 14. července 2016 - Při večerním útoku ve francouzském městě Nice, kde do davu lidí oslavujících státní svátek najelo nákladní auto, zemřelo 84 lidí. Další dva lidé později podlehli zraněním v nemocnici. Útočníkem byl 31letý Francouz tuniského původu, který se přihlásil k IS, policie jej zastřelila.

77 - 22. července 2011 - Nor Anders Breivik spáchal pomocí výbušnin v automobilu útok na vládní budovy v centru Osla (osm mrtvých) a o necelé dvě hodiny později pak na ostrově Utöya u Osla postřílel 69 lidí (zejména v kempu sociálnědemokratické Norské dělnické strany). Breivik byl odsouzen k trestu 21 let vězení, který může být opakovaně prodlužován až do jeho smrti.

57 - 20. srpna 2016 - Pumový útok na kurdskou svatbu v jižním Turecku připravil o život nejméně 57 lidí a více než 60 zranil, podle tureckých úřadů stál za útokem Islámský stát.

52 - 11. května 2013 - Při dvou pumových explozích v tureckém městě Reyhanli u hranic se Sýrií zahynulo 52 lidí a na 140 jich bylo zraněno. Podezření padlo na krajně levicovou skupinu Acilciler, která je v Turecku zakázaná jako teroristická a má údajně kontakty na syrský režim. V místě atentátu - provincii Hatay žije mnoho syrských uprchlíků před občanskou válkou.

45 - 28. června 2016 - Útok tří sebevražedných atentátníků na Atatürkově letišti si vyžádal 45 mrtvých a na 240 zraněných. Podle tureckých úřadů stál ze atentátem Islámský stát, tři pachatelé pocházeli ze zemí bývalého Sovětského svazu.

45 - 10. prosince 2016 - Při dvou explozích u fotbalového stadionu istanbulského klubu Besiktas zahynulo 45 lidí a více než 150 bylo zraněno. Většinu obětí tvořili policisté. Jedna nálož explodovala v autě, poté se odpálil sebevražedný atentátník. K útoku se na internetu přihlásila radikální kurdská skupina Sokoli osvobození Kurdistánu (TAK).

40 - 29. března 2010 - Teroristický útok ve dvou stanicích metra, který byl dílem severokavkazských povstalců, šokoval ruské hlavní město. Sebevražedné atentátnice, které v ranní špičce odpálily tři kilogramy trhaviny, usmrtily čtyři desítky lidí a desítky dalších zranily.

Nejméně 39 mrtvých - 1. ledna 2017 - Nejméně 39 mrtvých, včetně přinejmenším 15 cizinců, si vyžádal noční útok na diskotéku v Istanbulu. Po pachateli se stále pátrá, uvedl turecký ministr vnitra Süleyman Soylu. Dodal, že ze 69 raněných jsou čtyři ve vážném stavu.