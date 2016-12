Jak velký penis má slon? Ptejte se JXD v silvetrovském online chatu na co chcete

Ať už trávíte poslední večer v roce jakkoliv, může se stát, že narazíte na otázku, na kterou prostě budete nutně potřebovat znát odpověď. A právě od toho je tu Jiří X. Doležal, kterého se můžete ptát, na co budete chtít a on vám jistě rád odpoví. Tedy, bude-li chtít. Tradiční silvetrovský online rozhovor s JXD proběhne v sobotu 31. prosince od 10. hodiny večerní do půlnoci. Otázky však můžete pokládat již nyní pomocí formuláře níže.