2016: Nejhorší rok Evropské unie, skutečný zlom ji ale teprve čeká

Letošní rok si Evropa za rámeček v mnoha ohledech nedá. Kvůli konfliktům v těsném sousedství do ní přišly další statisíce migrantů, kteří si slibují lepší život. Krize se neopakovala, dílčí úspěchy ale nezakryly, že situace stále pod kontrolou není a že téma vyhloubilo příkopy mezi bruselskými úředníky a politiky zejména ve střední a východní Evropě.

Stejnou měrou evropské společenství formoval terorismus, po kterém zůstaly stovky mrtvých a zraněných.

Do třetice: Evropa se otřásla politicky. Důsledky zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem se ve vzájemných vztazích EU a USA projeví až s odstupem, už nyní ale vliv novou krev do žil antisystémových a populistických stran, které se těší, že půjdou v jeho stopách a posbírají politické body v národních volbách.

Nejzásadnějším tématem uplynulého roku byl ale pro mnohé brexit, tedy odchod Spojeného království z EU, jak si ho v referendu Britové odhlasovali. „Rok 2016 lze zejména kvůli brexitu považovat za zlomový,“ řekl redakci INFO.CZ analytik Asociace pro mezinárodní otázky Ondřej Mocek. Představa, že by někdy nějaká země vystoupila z EU, byla dosud pro mnohé politology i politiky nemyslitelná. „To, že nyní může dojít k evropské dezintegraci, je něco zcela nového. V historii EU to nemá obdoby,“ říká k tomu Mocek.

Při ohlédnutí za uplynulými měsíci se nelze vyhnout otázce, zda byl tento rok pro EU tím nejhorším v její historii. Soudě podle drtivé většiny novinových titulků a diskusí na sociálních sítích odpověď zní ano, na druhou stranu existuje řada názorů, které to odmítají. „K tomu, abychom považovali rok 2016 za nejhorší v historii EU, nevidím důvod,“ myslí si Mocek. Mnohem zásadnější bude podle něj příští rok. „Bude se v něm bojovat o to, co to je evropská integrace a jaké výhody EU poskytuje svým členům. Až pokud Evropa tohle prohraje a neobhájí si své místo, pak to bude teprve nejhorší rok v její historii. Do té doby jde o přiměřené politické šarvátky,“ dodal.

Která témata byla pro Evropu v roce 2016 zásadní?