Zemřela herečka Carrie Fisherová, princezna Leia ze Star Wars

Ve věku šedesáti let dnes zemřela americká herečka Carrie Fisherová, která se proslavila rolí princezny Leiy v kultovní filmové sci-fi sérii Hvězdné války. S odvoláním na mluvčího rodiny to uvedl americký časopis People. Fisherová v pátek utrpěla během letu z Londýna do Los Angeles infarkt.

Carrie Fisher se Stormtrooperem. • Foto EPA

"S hlubokým zármutkem Billie Lourdová potvrzuje, že její milovaná matka Carrie Fisherová dnes ráno v 08:55 (17:55 SEČ) zemřela," uvedl mluvčí rodiny Simon Halls v krátkém prohlášení.

Fisherová v pátek utrpěla masivní srdeční infarkt asi 15 minut před přistáním letadla, které bylo na cestě z britské metropole na západní pobřeží USA. Fisherová byla hospitalizována na jednotce intenzivní péče.