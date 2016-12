Majitel kavárny byl uvězněn pouze proto, že řekl, že by tureckému prezidentovi nenalil ani čaj

Totalitní režim tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana se od červencového pokusu o státní převrat chová jako otevřená diktatura. Agentura Reuters teď zveřejnila zprávu, která ukazuje, jak to dnes v Turecku chodí – v Istanbulu byl v sobotu zatčen a uvězněn kavárník Senol Buran pouze proto, že údajně řekl, že by prezidentovi nenalil ve svém podniku ani čaj.

Jak vypověděl v pondělí Buranův právník, byl kavárník zadržen, protože údajně jeden policista slyšel, jak někomu říkal, že prezidentu Erdoğanovi by nenalil ve svém podniku ani čaj. Policie v sobotu provedla u Senola Burana domovní prohlídku a vzápětí ho obvinila z „urážky hlavy státu“. Ministerstvo spravedlnosti teď rozhodne, zda s ním započne i soudní proces.

Majitel měl kavárnu v istanbulské budově opozičních tureckých novin Cumhuriyet, které dlouhodobě kritizují Erdoğana kvůli porušování zákonů. List je proto opakovaně předmětem nejrůznějších perzekucí.

Urážka prezidenta je v Turecku trestný čin. Kdo jej „spáchá“, může dostat až čtyři roky vězení.

V posledních letech bylo už obviněno 1800 lidí za urážku prezidenta, včetně mnoha novinářů, karikaturistů, ale postihlo to za nevinnou větu i Miss Turecka či školáky. Turecko je přitom členská země NATO, je to tedy i "spojenec" Česka.

Podle agentury Reuters, která získala dokumenty ze soudu, Buran popírá, že by urazil prezidenta, pouze řekl, že by ho odmítl obsloužit, pokud by si u něj objednal třeba jen čaj. Ovšem větu měl říci už před dvěma roky. „Přičinlivý“ soudce ale v neděli rozhodl, že má zůstat ve vazbě a podle něj existuje „silné podezření ze spáchání trestného činu“.

Od červencového pokusu o puč proti prezidentu Erdoğanovi bylo v Turecko kolem 110 tisíc lidí vyhozeno z práce (policisté, soudci, učitelé, vědci, novináři) a 40 tisíc uvězněno. Některé spekulace hovoří o tom, že puč byl zinscenovaný a prezident si chtěl pouze vyřídit účty se svými protivníky.