Na Maltě přistálo unesené libyjské letadlo se 118 lidmi

Maltský premiér Joseph Muscat na twitteru uvedl, že "byl informován o potenciálním únosu letadla z vnitrostátního libyjského letu, které bylo přesměrováno na Maltu". Bezpečnostní síly jsou v pohotovosti, dodal Muscat.

Airbus A320 měl letět na lince z města Sabhá na jihozápadě Libye do metropole Tripolis. Na palubě bylo 118 osob, z toho sedm členů posádky. Malý středomořský ostrov Malta je vzdálen asi 500 kilometrů severně od libyjského pobřeží, napsala agentura Reuters.

Libye se propadla do chaosu po pádu režimu dlouholetého diktátora Muammara Kaddáfího, kterého svrhla lidová revoluce na počátku roku 2011. Na základě jednání různých frakcí zprostředkovaných OSN vznikla na počátku roku vláda národní jednoty, která však stále nemá pod kontrolou celou zemi. Některé regiony jsou pod kontrolou různých ozbrojených milic, včetně radikální organizace Islámský stát.

