Atentátník z Berlína byl několik hodin po útoku v radikální mešitě, chodil tam často

Fotografii z kamery zveřejnila v pátek regionální veřejnoprávní televize a rozhlas RBB. Amri je na jedné z nich zachycen u mešity v berlínské čtvrti Moabit (tam je islámských center několik) na ulici Perleberger. Mělo se tak stát v úterý v noci v 03:49, což bylo necelých 8 hodin po teroristickém útoku, při kterém zahynula i Češka Naďa Čižmárová. Policie mešitu a její okolí pečlivě prohledala, ovšem až ve čtvrtek ráno.

Proč tak pozdě, na to nejsou bezpečnostní složky schopny dát odpověď. Kamery totiž zachytily Amriho na stejném místě již předtím. Policie přitom tvrdí, že islamistu měla v hledáčku dlouho. Pak by to podle německých médií svědčilo o tom, že vykonávala svoji práci nesmírně ledabyle.

Při mešitě podle RBB působí fundamentalistický islamistický spolek Fussilet 33. Už loni proti němu zasahovala policie kvůli informacím, že dělá sbírku pro bojovníky Islámského státu. Letos ho měl soud zakázat.

Televize RBB zveřejnila v pátek ráno i další dvě fotografie, které ukazují Amriho u stejné mešity v Berlíně. Ty pocházejí z minulého týdne. Nesou data ze 14. a 15. prosince. Oba snímky mají čas pořízení kolem půl čtvrté ráno.

Tunisan Anis Amri na fotkách u mešity v Berlíně. • Foto RBB

Ve skoro stejnou noční hodinu byl Amri zachycen u mešity i v úterý po atentátu. Zda teroristický útok proto přímo souvisí s činností některé z mešit v německé metropoli, policie dál vyšetřuje.

Podezřelý Tunisan byl dlouho napojen na radikální islamisty a už několikrát předtím byl zadržen. V Itálii dokonce odsouzen. Kvůli administrativním průtahům a nejednoznačným migračním zákonům ale nebyl vyhoštěn zpátky do Tuniska, jak bylo navrženo. I proto mohl spáchat atentát.