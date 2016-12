Německo dál pátrá po pachateli útoku v Berlíně, podezřelý Tunisan je stále na útěku

Razii německá policie dnes provedla mimo jiné v Dortmundu na západě země. V souvislosti s útokem policie zasahovala v ubytovně v Emmerichu v Severním Porýní-Vestfálsku, kde dříve bydlel Amri, a v několika berlínských čtvrtích. Tunisan při nich ale dopaden nebyl.

Podle stanice RBB vyšetřování útoku komplikují chyby příslušných úřadů. Ve středu se kvůli nim údajně neuskutečnily razie v Berlíně a Severním Porýní-Vestfálsku, které byly odloženy na dnešek. Důkazy proti Amrimu se mezitím množí. Podle německých médií našla policie na místě činu jeho mobilní telefon a peněženku a na dveřích kabiny kamionu, který na trhy vjel, objevila jeho otisky prstů. Úřady ale informaci zatím nepotvrdily.

Podle listu The New York Times Amri na internetu zjišťoval, jak připravit výbušniny. Tunisan také údajně nejméně jednou komunikoval s organizací Islámský stát (IS). Německá média zase uvedla, že v Berlíně dříve prodával drogy. Kriminální minulost má za sebou už v Itálii, odkud do Německa přišel. Podle italského tisku se pokusil zapálit místní školu.

Útok na vánoční trh v Berlíně si vyžádal celkem 12 obětí. Kromě zatím identifikovaných šesti Němců je mezi nimi také původní řidič kamionu z Polska a turistky z Izraele a Itálie.

Vánoční trhy na náměstí Breitscheidplatz se mezitím znovu otevřely návštěvníkům. V kostele, kolem kterého stánky stojí, se konala krátká bohoslužba. Obchodníci se z pietních důvodů vzdali výrazných ozdob, osvětlení a veselé hudby. V okolí trhů policie rozmístila betonové bloky, které mají zabránit případnému opakování tragédie.

Někteří konzervativní němečtí politici dnes vyzvali k zpřísnění zákonů, které se týkají migrace a bezpečnosti v zemi. Učinil tak například poslanec Spolkového sněmu za bavorskou CSU Stephan Meyer či bavorský ministr financí Markus Söder, který vyzval k "obratu o 180 stupňů" v migrační politice Německa. Práci některých úřadů dnes kritizoval místopředseda vládní CDU Armin Laschet. "Informace týkající se práce úřadů, které od včerejška dostáváme, jsou otřesné," uvedl.