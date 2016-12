Berlínská policie zadržela špatného muže, pachatel stále uniká a může být ozbrojen, tvrdí Die Welt

"Máme nesprávného muže," řekl listu vysoce postavený policista. "A tím také novou situaci, protože skutečný útočník je ještě ozbrojený, volně se pohybuje a může napáchat další škody," citoval server svůj policejní zdroj.

Berlínská policie to zatím oficiálně nepotvrdila, její šéf Klaus Kandt ale připouští možnost, že zatčený muž neřídil nákladní vůz, kterým byl útok spáchán. "Skutečně není jisté, že byl řidičem," uvedl. Policie nyní mimo jiné zkoumá stopy DNA.

Střelnou zbraň, která usmrtila polského spolujezdce v kamionu, zatím policie nenašla. Podle serveru Spiegel Online nenašla ani stopy po střelném prachu na těle podezřelého, které by ukazovaly na to, že Poláka, kterého policisté našli mrtvého v kabině, zastřelil on.

Policie německého hlavního města dnes na twitteru napsala, že zatčený, kterým je podle všeho pákistánský běženec, vznesená obvinění popírá. "Proto jsme zvláště ostražití. Buďte, prosím, také," napsala berlínská policie.