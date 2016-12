Petru Kvitovou přepadli v jejím bytě! Bránila se, má pořezané šlachy na ruce

Tenistku Petru Kvitovou přepadli! Neznámý pachatel vnikl do jejího prostějovského domu, kde na ni zaútočil. Tenistka má podle informací Blesk.cz pořezané šlachy na levé ruce, kterou hraje. Nyní je v péči lékařů.

Šílené ráno prožila jedna z nejlepších českých tenistek, když snídala ve svém prostějovském bytě. Před devátou hodinou někdo zazvonil na zvonek jejího domu, tak šla otevřít.

Údajně pod záminkou odpočtu elektrické energie vnikl pachatel do bytu, co se ale odehrálo dál, není podle informací Prostějovského Večerníku známo. Zloděj měl Kvitovou, která se snažila bránit, silně pořezat na levé ruce, zasaženy byly také šlachy. Následně byla převezena do brněnské nemocnice. Tenistce mělo z bytu údajně zmizet "směšných" pět tisíc korun.