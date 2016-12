Vzpoura proti Trumpovi: Odpůrci nového prezidenta hrají s poslední kartou, proč neuspějí?

Už tolikrát to byla suchá oficialita, která prošla povážlivě skoro bez povšimnutí: 538 lidí se o třetím prosincovém pondělí sejde, aby fakticky vybrali prezidenta USA. Letos má přesto celá událost k rutině daleko: Demokraté – ale i odpůrci Donalda Trumpa v řadách Republikánů – k dnešku upínají poslední naděje a věří, že se jim podaří vyvolat bezprecedentní vzpouru, která by zvolenému prezidentovi USA zkomplikovala nástup do úřadu.

Jestli něco spolehlivě platí o povolební Americe, je to, že žádné překvapení spojené s Donaldem Trumpem není dost velké. Jeho odpůrci jako by si to uvědomovali, a proto přicházejí s odpovídajícím kalibrem. Smělý plán zvrátit prosté počty a zamezit republikánovi usednout v Bílém domě může vyjít jedině dnes. Je to jeden z těch pokusů, které by se zapsaly do dějin.

Pro pochopení situace si ve zkratce připomeňme komplikovaný volební systém v USA. Dvojice kandidátů – tradičně zástupce Demokratů a Republikánů – kteří ustáli dlouhé měsíce kampaně, obří výdaje a vyřazovací souboj v podobě vnitrostranických primárek, nakonec změřila síly v klasickém hlasování, které sledoval celý svět. A jakkoli platí, že „každý hlas se počítá“, to hlavní, o co šlo, bylo několik států, kde výsledek nebyl dopředu jistý. Každý ze států USA má totiž adekvátně ke své velikosti přiřazený počet volitelů a pravidla velí, že vítězný kandidát na daném území bere vše. Všechny volitele.

Byl to právě tento okamžik, kdy se při listopadových volbách začalo ukazovat, že průzkumy favorizovaná demokratka Clintonová neuspěje. Donald Trump v řadě klíčových států dokázal s přehledem uspět, hladce posbíral desítky potřebných volitelů a překročil metu 270, kdy je o vítězi rozhodnuto. Teď ale právě na těchto lidech závisí jeho skutečné zvolení. A jeho odpůrci věří, že Trumpovi dokáží tyto volitele odlákat. Je to velká utopie.