Žena se stala obětí špatného vtipu, sociální sítě překvapily: Lidé ženě píší povzbudivé vzkazy

Lizzie nedávno zjistila, že se stala obětí ne úplně vtipného memu, který začal kolovat po sociálních sítích. Na obrázku se objevila její fotografie s nápisem, že tahle holka pořád čeká na kluka, s kterým měla rande, a ten, kdo ví, o koho se jedná, by toho daného “nebožáka” měl v této fotografii označit.

Na celé věci je ale zajímavý jiný aspekt. Sociální sítě jsou typické svým stíráním společenských konvencí, mezi které odedávna patřila také slušnost. Lidé si na Facebooku rádi přisadí, protože vědí, že je za to nikdo nepostihne - v reálném životě by si každý dvakrát rozmyslel, jestli svého názorového soka pošle do nám známých míst, či ne. Jenže v případě Lizzie se stalo něco jiného, než by se vzhledem k povaze sociálních sítí dalo očekávat. Poté, co Lizzie na svém Instagramu zveřejnila příspěvek, v němž vyzývala k rozmyslu a toleranci, a zároveň popsala, co se jí stalo, se žena setkala s obrovskou vlnou solidarity a láskyplných, podpůrných komentářů.

Její příspěvek na Instagramu se velmi rychle rozšířil a záhy měl přes 26 tisíc “lajků”. I nyní se pod ním objevují další a další komentáře.

Lizzie Velasquezová bývá často titulovaná nejošklivější ženou na světě. Tento titul si vysloužila kvůli své nemoci - její tělo neumí pracovat s tukem, navíc je na jedno oko slepá. Žena váží pouhých 25 kilogramů.