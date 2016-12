Česká turistka zažila v egyptské nemocnici peklo plné špíny a moči

Každoroční dovolenou v Egyptě si paní Dagmar (62) zřejmě příště rozmyslí. Poté, co se jí na zájezdu po snídani udělalo nevolno, skončila v zanedbané nemocnici, kde jí údajně nedali najíst, nechali ji pomočenou a snad desetkrát rentgenovali. Zážitek zveřejnila její dcera Sylvia, která se matce z Česka pokoušela pomoci. Za situaci viní mimo jiné cestovní kancelář, jejíž delegát prý neposkytl ženě adekvátní pomoc s tím, že to je příliš drahé. Exim Tours obvinění odmítá.

Dovolená paní Dagmar (62) v Egyptě se proměnila v noční můru ve chvíli, kdy se jí po snídani v hotelu Bella Vista v Hurghadě udělalo zle. Před odchodem na pláž se jí začala točit hlava, žena si tak lehla na postel. Vzbudit se měla malátná až před půlnocí. Na dovolenou jezdí každoročně sama, neměl se o ni tak kdo postarat. Pomoc si byla schopná zavolat pouze pevnou linkou na hotelovou recepci.

„Delegát přišel po půl hodině, co maminka zavolala. Sanitku jí nechtěli zavolat, protože je to moc drahé. Nějakou dobu trvalo, než ji vůbec dostali do auta, aby ji do nemocnice odvezli. Zacházeli s ní jak s pytlem brambor,“ popsala dcera zážitek matky. Ta skončila v nemocnici Alfa, kde strávila čtyři dny. Podle slov pojišťovny ERV, u které má žena cestovní připojištění, není tento typ nemocnice pro jejich klienty určen.

„Lékař ji nutil, ať se postaví, i když se jí stále motala hlava. Nechali ji ležet na zemi. Když ji konečně dali na postel, zdravotní sestra si na ni položila nohy. Druhý den mámě nedali vůbec najíst, byla pomočená, protože ji nechali x hodin a odmítli vyměnit katetr a ten pod tlakem praskl,“ nastínila dcera dál zážitek. Všechny informace se dozvěděla od své matky až zpětně. Delegát paní Dagmar donesl telefon prý až po dvou dnech, až poté se spojila se svou druhou dcerou.