OSN: Syrské jednotky v povstaleckých čtvrtích Aleppa zabíjejí civilisty "na místě"

Syrské vládní jednotky za posledních 48 hodin zabily ve východním Halabu přinejmenším 82 civilistů, oznámil dnes podle agentury Reuters mluvčí vysokého komisaře OSN pro lidská práva Rupert Colville. Dodal, že podle zpráv z místa, které má OSN k dispozici, vstupují vládní vojáci do domů v bývalých povstaleckých čtvrtích a zabíjejí civilisty "na místě". Mezi oběťmi je 11 žen a 13 dětí.

Očekává se, že syrská vláda oznámí dobytí Halabu dnes nebo v nejbližších dnech. V pondělí její jednotky výrazně postoupily, ovládly zbývající klíčové čtvrti a povstalci kontrolovali již jen jedno malé území.

Colville vyzval syrskou vládu, aby ušetřila životy civilistů i bojovníků, kteří se vzdají. Bezpečný odchod civilistů žádá také Turecko, které podle šéfa diplomacie Mevlüta Çavuşoglua zintenzivní své kontakty s Ruskem s cílem vyhlásit v Halabu příměří. Na tiskové konferenci se svým českým protějškem Lubomírem Zaorálkem hovořil Çavuşoglu v souvislosti s Halabem o "humanitární tragédii".

Francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault dnes uvedl, že OSN by měla využít všechny své páky k tomu, aby zjistila, co se v Halabu děje. Šéf francouzské diplomacie také varoval Moskvu, že by se v Halabu mohla stát spolupachatelem aktů "pomsty a teroru".