„Lidový" kandidát Horáček? Podle sousedů ne tak úplně

Mluví hlavně o lidech. Objíždí republiku a pochvaluje si, jak ho kontakt s místními nabíjí. Fotí se se zaměstnanci Tilaku, chválí přímočaré Ostraváky za to, že se nedají „okecat". Řeč je o prezidentském kandidátovi Michalu Horáčkovi. Oficiálně svou účast v boji o Hrad oznámil v listopadu, s kampaní už ale začal o několik měsíců dříve. A do jedné z hlavních rolí obsadil i Roudnici nad Labem – třináctitisícové město nedaleko Prahy, kde Horáček posledních zhruba dvacet let žije. Jak blízko má k místním?