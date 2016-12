ISIS opět ovládl antickou Palmýru

Již během pátku a soboty se islamistům údajně podařilo vstoupit do historického města a vytlačit vládní síly, které v místě od letošního března operovaly. Syrská armáda za pomoci ruské islamisty letos na jaře vytlačila, ve svých pozicích se však udržela pouze deset měsíců. Podle všech informací to totiž vypadá, že útok islamistů syrskou armádu opět vytlačil.

Vedení syrské armády již dříve ohlásilo, že do Palmýry bude vyslána posila, která bude pomáhat při obraně města. To se však nakonec nestalo. Všechny jednotky, které mířily do Palmýry, byly na poslední chvíli odkloněny do Aleppa, kde se v posledních dnech tvrdě bojovalo mezi východní “rebelskou” a západní částí města.

Islamisté při původním obsazení města zničily antický Baal-Šaminův chrám, který na sklonku minulého roku islamisté odpálili. Při opětovném obsazení města syrskými, ruskými a iráckými vojsky, bylo místo odminováno, a zdálo se, že budou z významné historické památky zachráněny alespoň trosky. Nyní je ale osud zbytku památek opět nejistý.