Mzdy pro pokladní v Aholdu v příštím roce vzrostou o 8,5 procenta

Provozní zaměstnanci společnosti Ahold, jako jsou prodavačky nebo skladníci, dostanou letos mimořádnou odměnu 1000 korun. V příštím roce se jim zvýší základní mzdy v průměru o 8,5 procenta. Dnes se na tom dohodli odboráři s vedením společnosti. Uvedli to ve společném tiskovém prohlášení. Podle odborů berou provozní zaměstnanci Aholdu průměrně 12.500 Kč hrubého měsíčně, vedení společnosti uvádí částku o 3000 Kč vyšší včetně variabilního příspěvku.

Každý z provozních pracovníků v obchodech by si měl polepšit od ledna příštího roku minimálně o pět procent. Letošní kolektivní vyjednávání v Aholdu provázel zájem nejvyšších představitelů odborů a premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

"Díky velkému tlaku odborových organizací a podpoře předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly a také premiéra Bohuslava Sobotky se změnil postoj společnosti Ahold a dosáhli jsme společné dohody. Jsme tomu velmi rádi," uvedla předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu Renáta Burianová.

Podle generálního ředitele Aholdu v ČR Jespera Lauridsena dohoda vychází z plánu na zlepšení odměňování provozních zaměstnanců. "Jsem skutečně rád, že nyní můžeme na základě uzavřené dohody začít plánovat změny v odměňování provozních pracovníků v obchodech a již brzy jim budeme moci oznámit, co tato dohoda bude znamenat osobně pro jednotlivce," uvedl.

Kvůli sporu s odbory jednal premiér i s nizozemským velvyslancem, který měl informovat vedení nizozemské centrály i tamní ministerstvo zahraničních věcí o nízkých mzdách. Sobotka také vyzval české zaměstnance, aby si v době malé nezaměstnanosti říkali o vyšší mzdy.

"Bez odborů by v žádném případě taková situace nenastala. Na počátku chtěl zaměstnavatel dát 300 korun a v žádném případě nechtěl všem zaměstnancům zvyšovat mzdy o 8,5 procenta," řekl šéf odborářů Středula.

Podle něj nyní vedení Aholdu vykročilo správným směrem. "Je to dobrý krok, aby se vystoupilo z toho, že v Albertu se platí pod hranicí příjmové chudoby," dodal. Podobné zvyšování by mělo pokračovat i v dalších letech, ale bude záležet i na tom, o co si zaměstnanci řeknou, dodal.

Podle odhadu odborů pracuje v maloobchodu a velkoobchodu v ČR 180.000 lidí. Ahold v Česku zaměstnává 17.000 lidí. Provozuje síť obchodů pod jménem Albert.