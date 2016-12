Celebrity otáčejí. Leonardo DiCaprio se sešel s Trumpem a našli společnou řeč

Musí to být k vzteku. Věci, které většina médií v případě zvolení Donalda Trumpa prorokovala, se vyvíjejí jinak. Americké celebrity neodcházejí do emigrace a některé už dokonce nového prezidenta navštěvují. Jako slavný herec Leonardo DiCaprio, který s ním ve středu 90 minut hovořil o obnovitelných zdrojích energie či změnách klimatu. Přičemž se dlouho tvrdilo, že Trump to druhé naprosto zpochybňuje.