Účet dívky, která tweetovala z Aleppa, zmizel z Twitteru

Dívka tweetovala v angličtině, za pomoci své matky, která byla učitelka. Díky účtu Bany Alabedové si mohly statisíce lidí alespoň díky výseku reality, která dívka přes sociální síť ukazovala, udělat obrázek života ve válkou zničeném městě. Na jejích fotografiích či videích byla často Bana, jak si hraje mezi sutinami, případně jak se snaží číst a učit se, aby zapomněla na probíhající válku. Některé záběry ukazovaly také dívku, jak si zacpává uši před neutuchajícím bombardováním.

Od 4. prosince, tedy od uplynulé neděle, však již účet dívenky z Aleppa na sociální síti nenajdeme. Město je kvůli probíhajícím bojům rozdělené na dvě části. Ta východní, ve které žije Bana se svou matkou Fatemah, je stále držena protivládními povstalci, zatímco západní část již mají pod kontrolou Asadovi spojenci. Proto je také východní část mnohem více zasažena bombardováním.

O víkendu se do východní části města dostaly armádní jednotky, a to opět za stálého bomardování. Podle BBC, s nimiž si letos v říjnu matka dívky psala, chtěla Fatemah i její dcera, aby se o situaci v Aleppu dozvědělo co nejvíce lidí. To se sice povedlo, teď však není jasné, proč byl účet smazán. Není zatím jasné, zda účet odstranila sama Fatemah, nebo zda jej odstranili administrátoři Twitteru či někdo další.

Baniny tweety se dokonce zaujaly slavnou britskou autorku J. K. Rowlingovou, která dívce poslala všech osm dílů e-knih Harryho Pottera, když dívka v jednom ze svých příspěvků uvedla, že je to právě četba, jejíž pomocí se snaží zapomenout na válku.