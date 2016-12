Novým rakouským prezidentem bude Alexander Van der Bellen, Hofer již porážku uznal

Van der Bellen mezitím přijímá gratulace, blahopřáli mu například rakouský kancléř Christian Kern, německý ministr zahraničí a pravděpodobný budoucí prezident Frank-Walter Steinmeier, předseda Evropského parlamentu Martin Schulz či šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek. Evropští vládní politici se shodují, že Van der Bellenovo vítězství je rána pro populismus.

Podle neúplných konečných výsledků vede Van der Bellen s 51,68 procentem hlasů nad Hoferem, který získal 48,32 procenta. Ve výsledku není zahrnuto zhruba 700.000 hlasů z korespondenčního hlasování, které budou sečteny v pondělí. Podle odhadů je už nyní jasné, že na náskoku Van der Bellena se nic nezmění.

Van der Bellen v první reakci na výsledek oznámil, že chce být prezidentem všech Rakušanů. Přeje si, aby se o něm po konci jeho mandátu hovořilo jako o "našem prezidentovi". Řekl také, že většina voličů vyslyšela jeho volání po svobodě, rovnosti a solidaritě.

"Jsem nekonečně smutný, že to nevyšlo," napsal Hofer na facebooku s tím, že by se rád o Rakousko staral. Svému nezávislému rivalovi pogratuloval a vyzval Rakušany k jednotě. Hofer přislíbil, že se o prezidentské křeslo bude za šest let opět ucházet a že v příštích parlamentních volbách bude kandidovat do zákonodárného sboru.

Na prohru reagovala také FPÖ, jejíž předseda Heinz-Christian Strache vyloučil, že by se strana pokusila výsledek napadnout u ústavního soudu.

Pokud se na výsledku volby nic nezmění, ujme se Van der Bellen funkce 26. ledna. Prezidenta nemá Rakousko od 8. července, kdy úřad opustil Heinz Fischer.

Van der Bellen v předvolební kampani zaujal vstřícný postoj k migraci a podpořil pokračování evropské integrace. Hofer naopak prosazoval omezení migrace i pravomocí Evropské unie. Van der Bellonovu kampaň evropští politici ocenili.

"Vaše vítězství znamená čerstvý vítr nejen pro Rakousko, nýbrž pro celou Evropu," napsal na twitteru místopředseda Evropské komise odpovědný za energetickou unii Maroš Šefčovič. Podle německého vicekancléře a šéfa sociální demokracie SPD Sigmara Gabriela Evropě spadl kámen ze srdce.

Předseda Evropské rady Donald Tusk v blahopřejném dopise Van der Bellenovi připomněl, že Evropa čelí náročné době, proto v hledání společných evropských řešení bude nezbytné zachování vstřícného rakouského postoje.

Rakušané se podle francouzské hlavy státu Françoise Hollandea rozhodli pro Evropu a otevřenost. "Populismus není evropským osudem," uvedl francouzský premiér Manuel Valls. O dobré zprávě pro Evropu hovořil i italský ministr zahraničí Paolo Gentiloni. Řecký levicový premiér Alexis Tsipras přirovnal výsledek voleb k čerstvému vzduchu v dobách, kdy v Evropě hrozí vzestup krajní pravice.

Van der Bellenovi gratulovali také mnozí čeští politici. Naopak prezident Miloš Zeman a premiér Bohuslav Sobotka se vyjádří až po oznámení konečných výsledků.

Francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Penová z krajně pravicové Národní fronty FPÖ i Hofera ocenila za statečný boj a prohlásila, že v nadcházejících parlamentních volbách rakouská populistická strana uspěje. Šéf nizozemské populistické Strany pro svobodu Geert Wilders na twitteru vyjádřil Hoferovi uznání k souboji, jaký s Van der Bellenem svedl.