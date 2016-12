Spekulace roku: Irácký diktátor Saddám Husajn žije a ve skutečnosti řídí Islámský stát on

Britský deník Daily Star přišel v pátek s největší konspirační teorií letošního roku – podle jeho zdrojů irácký diktátor Saddám Husajn nebyl v roce 2006 popraven, žije v íránském Teheránu a ve skutečnosti prý řídí Islámský stát. Tvrzení jsou to naprosto bláznivá, ale podívejme se, kdo a co říká.

Podle Daily Star Online egyptský novinář Anis Aldeghidy, který vždy zpochybňoval verzi o popravě Saddáma Husajna v prosinci 2006, tvrdí, že se s bývalým iráckým diktátorem potkal v posledních šesti letech čtyřikrát ve třech různých zemích.

Poprvé to mělo být v roce 2010 na základně Báb al-Azízija v libyjském hlavním městě Tripolisu ještě za vlády místního vůdce Muammara Kaddáfího, který měl Saddámovi poskytovat ochranu. Následovat měly schůzky v roce 2011. Jedna prý proběhla opět v Tripolisu, ale druhá už v íránském Teheránu, kam měl Husajn po pádu Kaddáfího přesídlit. Naposledy se Aldeghidy údajně setkal s iráckým exdiktátorem letos v Saúdské Arábii.

Egyptský publicista navíc tvrdí, že Islámský stát v Iráku a Sýrii ve skutečnosti řídí Saddám Husajn, protože jeho samozvaný chalífa Abú Bakr al-Bagdádí je prý pouhou nastrčenou figurkou. „Al-Bagdádí je slabý dočasný pěšák, který nemůže řídit ani sám sebe,“ řekl Anis Aldeghidy.

Jeho spekulace se ale podle odborníků nemohou zakládat na pravdě.

Saddám Husajn byl zadržen americkými vojáky 13. prosince 2003 nedaleko města Tikrít. V prosinci 2006 byl oběšen. Za celé té tři roky byl ve vězení pod neustálou kontrolou irácké i americké armády. Také popravě byli přítomni američtí poradci, kteří ji oficiálně potvrdili. Je ale pravda, že uváděný přesný čas popravy se podle různých zdrojů rozchází.

Ještě divočejší je tvrzení, že islámského sunnitu Saddáma podporuje a ukrývá jeho odvěký nepřítel, šíitský Írán, se kterým vedl mimořádně krvavou válku. Proč by to vláda v Teheránu dělala a proč by současně podporovala Islámský stát, nedává žádný smysl. Írán totiž dnes podporuje iráckou vládu v Bagdádu, kterou ovládají šíité a ta bojuje proti Islámskému státu. To samé platí v Sýrii, kde íránští vojáci bojují po boku Bašára Asada také proti islamistům.

Aldeghidy ale naznačuje, že celý Islámský stát je pouze Íránem umně rozehraná hra, aby byli oslabeni jeho sunnitští nepřátelé na Blízkém východě. Proč by ale Teherán u toho nechával zabíjet stovky svých vojáků v Sýrii, postrádá logiku.