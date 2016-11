Sobotka kritizuje nizozemský Ahold za nízké platy pro české zaměstnance, sešel se i s velvyslancem

Nizozemský velvyslanec Eduard Hoeks by měl informovat vedení mateřské společnosti Ahold o nízkých mzdách, které firma vyplácí svým zaměstnancům v Česku. Zároveň by měl o situaci informovat nizozemské ministerstvo zahraničí. Po dnešním jednání s ním to očekává premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který se v pátek spolu s odboráři setká se zástupci firmy. Odbory se s vedením společnosti zatím nedokážou dohodnout na růstu mezd v příštím roce ani na jednorázovém letošním dorovnání.