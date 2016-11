Skandál v německé kontrarozvědce: Mezi její příslušníky se infiltroval islámský radikál

Podle zpravodajského webu Spiegel.de se německý islamista infiltroval do řad příslušníků německé kontrarozvědky a byl nedávno odhalen. Státní zástupce z Düsseldorfu nechal muže umístit do vazby. Informace webu Spiegel.de již potvrdil i mluvčí německé kontrarozvědky. Islamista německého původu, jemuž bylo 51 let, byl členem pozorovacího týmu. Zadrželi ho 17. listopadu.

Podle informací německých médií se již muž částečně přiznal s tím, že jeho cílem bylo infiltrovat německou kontrarozvědku a shromažďovat informace o její činnosti a o možnosti provést atentát na její sídlo v Kolíně nad Rýnem.

Zadržený islamista vystupoval na internetu pod krycím jménem, kde měl v plánu vyzrazovat islamistickým aktivistům citlivé údaje zevnitř německé kontrarozvědky. Ohrozil tak aktivity bezpečnostních složek v rámci boje proti islámskému extremismu.

Muž je původní profesí bankovní úředník a také otec rodiny. Pro kontrarozvědku začal pracovat teprve tento rok v dubnu a mezi jeho úkoly mělo paradoxně patřit sledování islamistické scény v Německu. V domnění, že komunikuje s islamisty, nabízel nasazenému agentovi kontrarozvědky informace o činnosti německých bezpečnostních služeb a informace potřebné k provedení atentátu na budovu kontrarozvědky.

Podle dostupných informací nevěděla ani rodina zatčeného konvertity o jeho konverzi k islámu, jež měla proběhnout v roce 2014 po telefonu, jelikož muž doma svou konverzi skrýval. Konvertita měl přísahat věrnost jednomu z představitelů islámské extremistické scény v Německu, egyptsko-rakouskému aktivistovi Mohamedu Mahmoudovi, který v současné době pobývá na území Islámského státu v Sýrii.

Německá kontrarozvědka čelí stále větší hrozbě ze strany islámských extremistů, především příslušníků salafismu – ultrakonzervativního islámského směru. Podle německé kontrarozvědky v Německu působí kolem 9200 těchto radikálních muslimů. Islámští extremisté jsou stále lépe organizováni a snaží se infiltrovat i německou armádu a bezpečnostní složky.