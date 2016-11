Sobotka: Babiš si chybným postupem rozbíjí EET sám

S návrhem změn v EET přišel minulý týden Babiš, chce je prosadit formou poslaneckého návrhu k daňovému balíčku, kterým se nyní zabývá Sněmovna. Na jeho krok reagovali dnes návrhem širších změn lidovci. Pravice chce EET zrušit úplně.

"Dopadlo to přesně tak, jak jsem říkal minulý týden, varoval jsem, že návrh může spustit lavinu dalších," uvedl předseda vlády.

Sobotka nechce dělat změny na poslední chvíli a považoval by za rozumné, kdyby poslanecké návrhy neprošly. "Teď je to problém primárně ministra financí, ten by se měl rozhlédnout kolem a podívat se, co způsobil svými návrhy," řekl premiér.