Hackeři napadli web veřejné dopravy v San Francisku, jezdilo se kvůli tomu zdarma

Počítače v napadené síti dopravního podniku byly paralyzované. "Byli jste hacknuti. Všechna data jsou zašifrovaná," zněl vzkaz útočníků. Technici proto z preventivních důvodů odpojili z podnikové sítě všechny automaty na lístky.

Dopravní podnik oznámil, že incident neměl žádný vliv na bezpečnostní systémy či na data o klientech. "Událost nadále vyšetřujeme, takže není vhodné v tuto chvíli poskytovat žádné další informace," sdělila mluvčí.

Systémy podniku byly odstaveny již v pátek, kdy se nejen v USA konal masový výprodej zlevněného zboží známý jako tzv. černý pátek. Jeden z cestujících v rozhovoru s televizí CBS vtipkoval, že to vypadá, že MHD se do akce také zapojilo. Do nedělního odpoledne se technikům podle International Business Times podařilo automaty na lístky opět zprovoznit. Zda byli hackeři od podnikové sítě zcela odstaveni, jisté ale není.