Trump změní Obamovu vstřícnost vůči Kubě, řekl šéf republikánů

Budoucí americký prezident Donald Trump zvrátí vstřícnou politiku svého předchůdce Baracka Obamy vůči Kubě, pokud kubánská vláda nezmění svoji dosavadní politiku. Podle agentury AP to dnes řekl Reince Priebus, předseda Národního výboru Republikánské strany a budoucí personální šéf Bílého domu. Trump v sobotu označil zesnulého bývalého kubánského vůdce Fidela Castra za brutálního diktátora.

Současné ujednání mezi Spojenými státy a Kubou je prospěšné pouze pro karibský ostrov, prohlásil Priebus. Pro pokračování diplomatických styků bude Trump podle něj chtít, aby se Kuba dala do pohybu "správným směrem". Jako příklad pozitivních změn, které by měly na komunisty ovládaném ostrově nastat, jmenoval budoucí druhý nejdůležitější muž Bílého domu dodržování náboženské svobody.

Trump může Obamovu politiku vůči Kubě zvrátit snadno i bez souhlasu Kongresu, neboť současná hlava USA ji do praxe uvedla takzvaným exekutivním nařízením, kterým sama Kongres obešla. Zvolený prezident USA v sobotu reagoval na zprávu o smrti někdejšího kubánského vůdce Castra tím, že jej označil za "brutálního diktátora", který téměř šest desítek let utlačoval svůj vlastní lid. Kubánce zároveň Trump ujistil, že udělá vše pro to, aby přispěl k jejich svobodě a prosperitě. Vyjádřil také naději, že Castrova smrt povede na ostrově ke změnám.

Dosluhující prezident Obama a bratr zemřelého Fidela Raúl Castro oznámili novou kapitolu ve vztazích USA a Kuby v prosinci 2014. Loni v létě obě země po více než padesáti letech vzájemně otevřely své ambasády v Havaně a ve Washingtonu. Spojené státy od té doby uvolňují některá omezení vůči ostrovnímu státu, který letos v březnu navštívil i sám Obama.

Sám Trump se po volbách k budoucnosti procesu normalizace vztahů s Kubou, jak ho zahájil Obama, nijak nevyjádřil. Během předvolební kampaně ale hrozil, že zvrátí Obamovy vstřícné kroky. Jako argument používal stejně jako dnes Priebus mimo jiné obavu o náboženské svobody.