Zemřel kubánský vůdce Fidel Castro. Bylo mu 90 let

Ve věku 90 let zemřel v noci na dnešek SEČ bývalý kubánský prezident Fidel Castro. Oznámil to v kubánské státní televizi jeho mladší bratr Raúl Castro, který Fidela v roce 2006 vystřídal v čele země. Vůdce kubánské revoluce podle Raúla zemřel v pátek 22:29 místního času (dnes v 04:29 SEČ). Jeho tělo by mělo být zpopelněno ještě dnes, a to v ranních hodinách místního času.