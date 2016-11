Turecký prezident Erdoğan pohrozil, že pustí uprchlíky do Evropy

"Když se u hraničního přechodu v (bulharské) Kapikule objevilo 50.000 uprchlíků, volali jste o pomoc. Začali jste se ptát sami sebe 'Co uděláme, když Turecko otevře hranice'. Poslouchejte mě pozorně. Půjdete-li ještě dál, ty hranice se otevřou, dobře si to zapište," řekl Erdoğan v projevu v Istanbulu. "Jsme to my, kdo živí tři až 3,5 milionu uprchlíků v této zemi. Vy jste své sliby nedodrželi," dodal.

EP ve čtvrtek přijal nezávazné usnesení, které doporučuje zmrazit přístupová jednání kvůli postupu Ankary proti údajným účastníkům červencového nezdařeného puče. Usnesení ale také počítá s možností rozhovory EU s Tureckem obnovit.

Turecký premiér Binali Yildirim už ve čtvrtek Evropu varoval před přílivem uprchlíků a řekl, že přerušení rozhovorů poškodí Evropu více než Turecko.

Mluvčí úřadu německé kancléřky Ulrike Demmerová řekla, že dohoda mezi Tureckem a EU je považována za "společný úspěch" a že udržení dohody je v "zájmu všech zúčastněných".

Mluvčí německého ministerstva zahraničí Sawsan Cheblioví prohlásila, že je v zájmu obou stran řídit se dohodou. "Podíváme-li se na fakta, pak obě strany dohodu dodržují a my doufáme, že to tak zůstane, protože je to v zájmu obou stran," řekla.

Turecký vicepremiér Numan Kurtulmuş dnes kritiku rozšířil i na OSN, když v Londýně řekl, že OSN a další mezinárodní organizace přestaly být schopné řešit světové problémy. Ujistil také, že Turecko nemění svou zahraniční politiku a že se dále bude řídit svými národními zájmy.

EU s Tureckem v březnu uzavřela dohodu, která měla zastavit příliv uprchlíků z Turecka do Řecka. Unie za to Ankaře přislíbila značnou finanční pomoc, pokrok v přístupových rozhovorech a uvolnění vízového režimu. Turecko ale unii obviňuje, že dohodu neplní, a hrozí jejím vypovězením. EU zrušení víz podmínila mnoha požadavky, z nichž mnohé zatím Ankara nesplnila.

Erdoğan k dohodě dnes řekl, že Turecko nedostalo všechny slíbené peníze. "Dostali jsme 550 milionů dolarů (14 miliard korun) od OSN. EU peníze slíbila, ale zatím poslala asi 700 milionů dolarů. A kolik jsme utratili my? Do této chvíle 15 miliard dolarů," řekl prezident.

Rozhodnutí EP k přístupovým jednáním s EU se týká hlavně postupu Turecka po červencovém pokusu o puč. Turecko pozatýkalo desítky tisíc lidí a propustilo z práce nebo přeřadilo na nižší pozice na 120.000 osob. Podle Ankary jsou to stoupenci duchovního Fethullaha Gülena, jemuž Turecko připisuje zorganizování puče. Mezi zatčenými je na 140 novinářů a úřady nechaly uzavřít 170 různých sdělovacích prostředků. Kurtulmuş dnes ujistil, že zásahy proti Gülenovým stoupencům budou ještě "nějaký čas" pokračovat.