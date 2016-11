Prezident Zeman si u Loun vystřelil z útočné zbraně, terč trefil

Prezident Miloš Zeman si dnes vystřelil z útočné zbraně. Jeho rána na vojenské střelnici Vršovice nedaleko Loun by byla smrtelná, na terči zasáhl břicho. Příležitosti zastřílet si využili také hradní kancléř Vratislav Mynář a hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Třídenní návštěvu Ústeckého kraje dnes prezident ukončí v Podbořanech.

Útočná puška BREN je součástí výbavy vojáků 41. mechanizovaného praporu. "Je to na naučení jednoduchá zbraň, avšak složitá na manipulaci," uvedl voják Václav Vonášek. Podle něj ale stačí, aby byl člověk trochu zručný.

Prezidentovi zbraň vojáci připravili, a jemu tak zbývalo jen vystřelit. "Prezident se trefil do vitální zóny, tudíž střela, kterou vystřelil, by byla smrtelná," řekl ČTK jeden z vojáků. Zatímco vrchní velitel ozbrojených sil české republiky vystřelil pouze jednou, hejtman a kancléř vystřelili třikrát. Všechny rány na vzdálenost 15 metrů šly do terče.

Vycvičení vojáci se stejnou zbraní střílejí na 100 až 300 metrů. Kromě zbraně je součástí jejich vybavení také obrněné vojenské vozidlo Pandur, který návštěvě předvedli. "Pro náš žatecký prapor je to pocta, že se přijel podívat prezident," řekl Vonášek.

Žatecký prapor slouží pro plnění bojových a speciálních úkolů nejen při bezprostředním ohrožení státu, ale i mimo území České republiky. Může být také nasazen při živelních pohromách.

Po besedě s vojáky se prezident přesune do Podbořan, kde se ještě sejde s občany. Poté v pořadí čtvrtá návštěva prezidenta Miloše Zemana v Ústeckém kraji skončí.