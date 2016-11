Trumpův syn, který má velmi blízko k Česku, vyjednával už před volbami se syrskou opozicí

Jak napsal list The Wall Street Journal, Randa Kassisová je údajně podporována z Moskvy a to by mělo nasvědčovat tomu, že prezident Trump hledá řešení pro Sýrii i společně s Ruskem. Proč to ale přes prostředníka udělal ještě před svým zvolením, které nebylo vůbec jisté, zůstává záhadou. Podle expertů si tím podle všeho jen kypřil půdu k dalším krokům, až začne skutečně úřadovat v Bílém domě.

Delikátním úkolem byl proto pověřen Donald Trump junior (38), nejstarší syn prezidenta a jeho někdejší manželky, Čechoameričanky Ivany Trumpové. Mladý Trump měl velmi blízko ke své české babičce a dědečkovi a pravidelně do Československa za nimi jezdil. Hovoří proto plynule i česky.

Fotkami z oběda v hotelu Ritz s Donaldem Trumpem juniorem se pochlubila Kassisová na svém Facebooku 9. listopadu. Den po volbách v USA. Americká média to „objevila“ ale až teď. Kancelář nového prezidenta schůzku bagatelizovala a podle ní se jednalo pouze o informativní setkání.

„Podařilo se mi prostřednictví jeho syna, předat prezidentu Trumpovi myšlenky a nápady, jak můžeme spolupracovat a společně dosáhnout dohody mezi Ruskem a Spojenými státy o Sýrii,“ napsala Kassisová po amerických volbách.

S proruskou podporou Randy Kassisové, jak o tom referují od včerejška v souvislosti se setkání s Trumpem juniorem média po celém světě, je to přitom daleko složitější.

Je pravdou, že Kassisová se letos 7. března v Moskvě setkala s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, ale současně je v opozici proti syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi, kterého Rusko vojensky i politicky podporuje. Kassisová tedy není „proruská“, jak tvrdí The Wall Street Journal, ale pořád opakuje, že bez přispění a dohody mezi Ruskem a Amerikou mír v Sýrii nenastane.

Randa Kassisová dnes žije v Paříži, protože jejím manželem je francouzský podnikatel Fabien Baussart, který kromě jiného obchoduje také s Ruskem.

Jeho žena se postavila proti diktátorovi Asadovi již před několika lety, ale na rozdíl od jiných tvrdí, že o tom, jaká vláda bude v Sýrii nastolena, se má jednat i s ním. Což administrativa Baracka Obamy odmítla. Jaký postoj k tomu zaujme nový prezident Trump, není zatím jasné. Ten jen pořád opakuje, že Islámský stát je potřeba zničit a všechny jeho bojovníky zabít.

O Islámském státu Trump v knize Vraťme Americe její velikost, napsal: „Tihle lidé jsou středověcí barbaři… Vytrvale jim půjdeme po krku, ať budou kdekoli, a neustaneme, dokud všichni do jednoho nebudou po smrti.“

Kassisová byla původně i členkou nejrůznější opozičních syrských organizací, ale postupně byla ze svých pozic doslova „vyštípána“. Prosazuje totiž sekularismus, spolupráci syrských muslimů a křesťanů i Arabů a Kurdů. Rázně vystoupila také proti všem muslimským fundamentalistům. A to se moc ve většině syrských odbojových skupin nenosí. A protože jedná i s Rusy, je někdy označována za „promoskevskou“.

V rozhovoru s deníkem The New York Times, který byl pořízen v úterý a otištěný ve středu, prezident Trump říká: „Mám zcela jiný názor na Sýrii, než většina ostatních.“ Co přesně hodlá udělat, ale neřekl. Dodal však, že u toho skutečně bude vyjednávat i s Vladimirem Putinem, protože jiná cesta neexistuje.