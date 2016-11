Trump by rád Farage jako velvyslance v USA. Místo není volné, tvrdí Londýn

Nově zvolený americký prezident Donald Trump by podle médií uvítal, kdyby se Nigel Farage z protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) stal britským velvyslancem v USA. Z Londýna se mu ale dostalo odpovědi, že místo není volné, což se sebevědomého Farage očividně dotklo. Trump, jehož vůdce UKIP ve volbách výrazně podporoval, nastoupí do úřadu v lednu.

"Mnozí lidé by byli rádi, kdyby Nigel Farage reprezentoval Velkou Británii jako velvyslanec ve Spojených státech. Odvedl by skvělou práci!" napsal Trump na twitteru.

Farage Trumpa vydatně podpořil v předvolební kampani a byl také prvním britským politikem, který se s ním po jeho vítězství ve volbách setkal. Při této příležitosti mimo jiné řekl, že existuje "skutečná příležitost" ke zlepšení obchodu mezi Británií a USA.

Ze sídla britské premiérky Theresy Mayové v Downing Street 10 ale zazněla odměřená reakce. "Není volné místo. Máme ve Spojených státech vynikajícího velvyslance," sdělil podle BBC mluvčí ministerské předsedkyně. Poukázal na to, že Kim Darroch post velvyslance zastává teprve od letošního ledna a že britští velvyslanci "tradičně slouží čtyři roky i déle".

Úřad Mayové přitom už před týdnem nově zvolenému americkému prezidentovi naznačil, že o diplomatickou pomoc Farage ve vztahu k USA premiérka příliš nestojí, i když by si to Trump přál.

Farage se na informaci o Trumpově přání mít ho ve Washingtonu tvářil překvapeně. "Je to pro mě trochu šok. Nikdo se přede mnou o tom nápadu nezmínil, ale já mám s jeho (Trumpovým) týmem dobré vztahy. Pokud budu moci Spojenému království nějak pomoci, udělám to," prohlásil.

Odmítavý postoj Londýna ho ale viditelně popudil. "V každé fázi mě vítají negativní komentáře z Downing Street. Odpor ke mně, k UKIP, k výsledku referenda je pro ně důležitější než to, co by mohlo být dobré pro naši zemi," napsal na webu Breitbart, který je blízký Trumpovi. "Svět se změnil a je načase, aby se Downing Street změnil taky," dodal politik, který se velkým dílem zasloužil o vítězství stoupenců odchodu Británie z Evropské unie při červnovém referendu.

Trumpovo setkání právě s Faragem jako prvním britským politikem po svém zvolení prezidentem někteří pozorovatelé podle BBC považují za políček Mayové, která se s budoucím šéfem Bílého domu nesetká dříve než začátkem příštího roku.

Nicméně Downing Street ujišťuje, že premiérka stojí o co nejpevnější vztahy s příštím prezidentem Spojených států. Její mluvčí Helen Bowerová podle agentury Bloomberg v pondělí v této souvislosti sdělila, že "jednou z věcí, o kterých se nyní po zvolení nového prezidenta USA uvažuje, je pozvání ke státní návštěvě". Potvrdila přitom, že návštěva by se měla uskutečnit v roce 2017.

Bloomberg ale také připomněl, že Mayová Trumpa kritizovala za poznámky ohledně radikálních islamistů v Británii, které označila za "rozdělující a špatné". Týkalo se to Trumpova výroku, že v některých částech Londýna se policisté bojí o život, protože ve městě je mnoho radikalizovaných muslimů.