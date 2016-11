Francouzské úřady mohou rodičům zakázat jméno dítěte v jeho zájmu, i kvůli terorismu

Zájem dítěte, nebo přání rodičů? Co je víc?

Zájmy dítěte jsou nadřazeny přání jeho rodičů, pokud jde o křestní jméno potomka. Podobný zákon byl ve Francii zrušen v roce 1993 a rodičům byla dána při výběru jména jejich synů a dcer větší volnost. Úřady sice mohly nadále do výběru jména zasahovat, ale teď se vrátila i obdoba zákona. Důvodem je také terorismus.

Nový zákon, jak informuje web The Local, stanovuje, že úředníci mohou zasáhnout, pokud je křestní jméno samotné či ve spojené s příjmením „proti nejlepším zájmům dítěte“. Pak rozhodne o osudu jména soud.

Z tohoto týdne je uváděn i konkrétní příklad. Rodina s příjmením Merah, chtěla dát svému synkovi to vůbec nejrozšířenější jméno mezi muslimy – Mohamed. Jenže Mohamed Merah byl také islámský terorista, který v březnu 2012 v Toulouse a Montaubanu zavraždil sedm lidí a pět dalších zranil. Podle všeho se jednalo v případě výběru jména o náhodu, ale úředníci zasáhli a jméno nepovolili.

Až do roku 1993 existoval ve Francii dlouhý úřední seznam schválených jmen. Ale po mnoha protestech rodičů, kteří chtěli zapsat dětem jiná jména, byla norma za prezidenta Françoise Mitterranda zrušena a rodiče dostali v rozhodování přece jenom větší svobodu. Ta byla teď opět o něco omezena.

V minulosti se například francouzským orgánům nelíbilo jméno Manhattan. Jednak je to známé místo v New Yorku a navíc není úplně jasné, zda je to pojmenování vhodnější pro chlapce či holku.

Poměrně běžné jméno je pro holčičky Mégane. Ale ne pokud máte příjmení Renault. I to se stalo ve Francii. Jméno Mégane Renault zapsáno nebylo, protože je to i jméno auta. Francouzským úředníkům se moc nezamlouvají ani jména nejrůznějších figurek z kreslených seriálů a filmů, protože by si pak ostatní z dětí dělali legraci.

V roce 2010 neprošlo ani jméno po slavném americkém zpěvákovi Michaelu Jacksonovi. Ne, že by se úřadům nelíbil Michael, ale dva velcí fanoušci zpěváka chtěli dát svému synovi jméno MJ. To také nebylo zapsáno.