Rakouský Ischgl zakázal nošení lyžařských bot, lyží a snowboardů po městě. Prý kvůli bezpečnosti

Vyhlášku, která byla minulý týden zveřejněna na tamní úřední desce, zveřejnilo vedení obce Ischgl také na sociální síti Facebook. Poté, co byla vyhláška zveřejněna, se nad novým zákazem začali pozastavovat nejen návštěvníci jednoho z nejoblíbenějších rakouských zimních středisek. “Rádi bychom vás informovali, že v období od 20. listopadu do 5. května mezi osmou hodinou večerní a šestou ranní je zakázáno chodit v obuvi s tvrdou podrážkou (jako například lyžařské boty atd). Je zakázáno rovněž chodit po centru města s lyžemi, lyžařskými hůlkami a snowboardy,” uvádí dále vyhláška.

Vyhláška zdůvodňuje rozhodnutí vedení obce Ischglu bezpečností. Jak uvádí v úvodu sdělení, prý chce svým návštěvníkům “zajistit vysoký standart apres-ski zábavy v zimní sezóně” což se údajně s nošením speciální lyžařské obuvi vylučuje. Vzhledem ke své povaze nejsou ve vyhlášce zmíněny snowboardové boty, nošení snowboardu však zmíněno je.

V anglickém jazyce si můžete vyhlášku přečíst zde:

Pokud bude návštěvník či obyvatel rakouského střediska “přistižen” městskou policií, může mu být udělena pokuta až do výše 2000 eur, tedy v přepočtu 54 tisíc korun. Z vyhlášky plyne, že se v minulosti velmi často stávaly úrazy v době, kdy se lyžaři vraceli do svých hotelů z večerního lyžování nebo z odpoledního, když poté odpočívali až do večera v četných apres-ski barech. Cestou ze sjezdovek do barů se ale nepřezuli, a když se opilí pak vraceli do hotelů, nastal problém. Přestože má tedy vyhláška jisté opodstatnění, na sociálních sítích zatím sklízí pouze negativní ohlasy. Je totiž zřejmé, že pokud se někdo bude chtít vrátit z večerního lyžování do svého hotelu pěšky (nikoliv například skibusem), bude mít problém. Místo je známé svými četnými bary, vyhlášku tak vedení Ischglu zdůvodňuje i častým rušením nočního klidu. Pokud jde o zákaz nošení lyžařských bot a lyží či snowboardů, je tato vyhláška poměrně raritní. Jsou známé případy, kdy je v určitých oblastech ve střediscích zakázaná konzumace alkoholu - například v rakouském středisku sv. Antonína. Tam však nebyla zavedena žádná pokuta.