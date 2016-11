Dívka trpící rakovinou si přála být po smrti zmrazena. Soud jí vyhověl

Smrtelně nemocná 14letá dívka z Londýna zemřela letos v říjnu. A měla zvláštní poslední přání, které jí posvětil svým rozhodnutím soud. Po smrti si přála být zmrazena, aby ji mohli za několik stovek let oživit a vyléčit.

O případu včera informovala britská BBC. Ta také uvedla, že vzhledem k citlivosti případu byl příběh dívky zveřejněn s měsíčním zpožděním. Média neuveřejnila její jméno, pouze jmenovala soudce, který případ rozhodoval. Soudce Nejvyššího soudu Peter Jackson dokonce za dívkou byl v nemocnici, protože se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohla účastnit jednání, kde se o jejím případu rozhodovalo.

Ve Velké Británii, kde dívka se svou rodinou žila, však kryoprezervace není povolená. Její tělo bylo proto po smrti převezeno do Spojených států, kde kryoprezervace možná je. BBC navíc uvedla, že cena zmrazení lidských ostatků stojí v přepočtu téměř 1,2 miliony korun.

Mladá dívka doufá, že věda umožní, aby se za několik set let vyléčila. Proto nechtěla být pohřbena do země. Lékař, jehož citovala BBC, však uvedl, že takové naděje jsou bohužel liché. “Smrt je nevratná,” uvedl Simon Woods z univerzity v Newscastle. “Zvláště pro ty, kdo zemřeli na tak závažné onemocnění, jako je v tomto případě rakovina,” uvedl dále pro BBC s tím, že možnost uzdravení v řádech dalších stovek let považuje za “science-fiction”.

Proti kryoprezervaci ve Spojených státech zprvu protestoval otec dívky, který se s matkou nemocné rozvedl v roce 2008. Od té doby se s dcerou téměř nevídal, kontakt částečně obnovil až letos, kdy se dověděl o dceřině nemoci. Matka naopak respektovala přání své dcery. I otec však nakonec s kryoprezervací souhlasil, tělo dívky tak bylo převezeno do Spojených států. Možnost kryoprezervace, tedy uchování lidského těla či jeho částí za teploty až -130 stupňů je kromě USA dostupná například i v Ruské federaci.