Velmi inteligentní lidé chtějí být častěji sami než ostatní, tvrdí vědci

Pokud jste velmi inteligentní, tak o to méně neustále vyhledáváte společnost. Zatímco obecně platí, že lidé jsou skutečně šťastnější, když tráví čas s ostatními, tak ti s vysokým IQ, tuto potřebu nemají a nevyžadují. Ukázala to studie, která vyšla v novém vydání odborného časopisu British Journal of Psychology.