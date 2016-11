Tisíce lidí si na Národní třídě připomínají výročí 17. listopadu

Součástí akce s podtitulem Díky, že můžem! jsou koncerty nebo divadelní představení pro děti i dospělé. Informační panely rozmístěné po Národní třídě lidem přibližují události 17. listopadu 1989 včetně osobních příběhů některých účastníků. K poučení o nedávné historii slouží také venkovní škola v tramvajovém voze před Národním divadlem, v níž přednáší historik z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Národní třída bez aut a tramvají má být dnes prostorem, kde si budou lidé vyprávět a diskutovat. Na tabule mohou psát vzkazy. Politické projevy z pódia na programu nejsou a ani lidé nepřicházejí s transparenty, kterými by demonstrovali svůj politický postoj. Jen mívají na klopě trikolóru, kterou rozdávají pořadatelé na obou koncích Národní třídy.

Pod střechou u náměstí Václava Havla, jak se nově jmenuje piazzetta Národního divadla, se ve 13:00 slavnostně otevřel Obývák Václava Havla. Jsou v němž stolky s křesílky a knihami o Havlovi i od Havla, lidé si mohou vyzkoušet také psací stroje.

Otevření Obýváku Václava Havla sledovaly stovky lidí. Viděly mimo jiné úvodní scénku se zásahem příslušníků někdejšího Sboru národní bezpečnosti. Novou knihu fotografií představil Havlův osobní fotograf Tomki Němec. "Je to památka a výběr od roku 1989 do roku 2003, kdy pak prezident opustil úřad," řekl.

V Obýváku Václava Havla se bude do 17:00 konat čtení z Havlových knih. zapojí se do něj například Jan Ruml, Dan Bárta, Tomáš Halík nebo Monika Pajerová. Kulturní program na Národní třídě potrvá až do večera.